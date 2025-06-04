В экопарке долины реки Егошиха появилась площадка для выгула собак

В пресс-службе администрации рассказали, что уже установлены 12 аншлагов, 28 указателей и 4 книжки, ещё 5 установим до конца недели. Информационные стенды рассказывают о разнообразии флоры и фауны долины реки Егошиха и о том, как этот природный объект влиял на развитие города в разное время. Они помогут посетителям ориентироваться на местности, изучать карту территории и узнавать правила поведения, которые помогают сохранить природу.

В экопарке «Зеленка», за домом №10 на улице Красные Казармы, появилась площадка для выгула собак. Ее обустройство закончилось недавно. На ней оборудован комплекс последовательных препятствий, также есть система освещения с солнечными модулями, которые работают автономно за счет энергии солнца. Всего в долинах рек Данилиха и Егошиха планируют обустроить три площадки для выгула собак: еще две устроят в парке на улице Подгорная и в Серебрянском парке.