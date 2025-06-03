За год пермяки сдали на переработку больше 39 тонн картона, батареек и другого вторсырья

Пермяки за год сдали на переработку более 39,4 тонны полезных отходов. Об итогах работы экопункта Пермского регионального оператора ТКО рассказали в пресс-службе губернатора и правительства.
Больше всего пермяки отправляли на переработку макулатуру и картон — 23,9 тонны. Также в списке популярного для сдачи вторсырья: стеклянные бутылки (9 тонн), одежда и обувь (более 2 тонн), батарейки (1,1 тонны), пластиковые бутылки и флаконы (941 кг).
В экопункте оборудована зона для обмена вещами, книгами, канцтоварами, настольными играми, принадлежностями для рукоделия, аксессуарами и украшениями. В нем принимают и другие виды вторсырья. За год жители Перми сдали более 1315,6 кг электротехники, 375 кг пластиковых крышечек, 108,5 кг блистеров от таблеток, 52,6 кг лекарств в упаковке и 5,8 кг пластиковых карт.
В этой большой подборке мы спрашивали пермяков об их экологических привычках: дизайнеры и музыканты сортируют мусор, владелицы бизнесов — ходят в магазины с авоськами.
Информационный обзор редакции.
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