За год пермяки сдали на переработку больше 39 тонн картона, батареек и другого вторсырья

Больше всего пермяки отправляли на переработку макулатуру и картон — 23,9 тонны. Также в списке популярного для сдачи вторсырья: стеклянные бутылки (9 тонн), одежда и обувь (более 2 тонн), батарейки (1,1 тонны), пластиковые бутылки и флаконы (941 кг).

В экопункте оборудована зона для обмена вещами, книгами, канцтоварами, настольными играми, принадлежностями для рукоделия, аксессуарами и украшениями. В нем принимают и другие виды вторсырья. За год жители Перми сдали более 1315,6 кг электротехники, 375 кг пластиковых крышечек, 108,5 кг блистеров от таблеток, 52,6 кг лекарств в упаковке и 5,8 кг пластиковых карт.

В этой большой подборке мы спрашивали пермяков об их экологических привычках: дизайнеры и музыканты сортируют мусор, владелицы бизнесов — ходят в магазины с авоськами.

Информационный обзор редакции.