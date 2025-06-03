На озеленение территории у Центрального рынка выделят более 10 миллионов рублей

На озеленение территории из бюджета готовы выделить 10,2 млн рублей. Планируется, что работы пройдут в два этапа. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что к 10 сентября 2025 года на территории рядом с Центральным рынком должен быть газон и более 5 тыс. многолетних цветов (ирисов, пижмы, лилейника, цикория и других).

Второй этап нужно будет закончить к октябрю 2025 года. Он включает посадку зеленых насаждений: 39 деревьев и 679 кустарников. Планируется, что это будут ивы, пузыреплодник, шиповник.