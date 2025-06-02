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В Перми планируют создать еще два экопарка в долинах малых рек

Еще два экологических парках в долинах малых рек планируют обустроить в Перми. Министерство природы Пермского края разработало проект постановления об их создании.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В городе могут появиться две особо охраняемые природные территории (ООПТ)— «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». Их площадь составит 246,3 га и 259,8 га соответственно. В пресс-службе минприроды объяснили: если постановление о создании ООПТ будет принято, то на земельных участках установят соответствующие ограничения и запреты, а это может привести к убыткам для владельцев участков.

Ранее мы рассказывали, что к проекту «Зеленое кольцо» собирались добавить новые территории: среди них была долина реки Ива, в частности, между улицей Ивановской и Висимом.

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