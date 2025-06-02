Новый очаг распространения жука-полиграфа обнаружили в лесах Пермского края

Карантинную зону из-за жука-полиграфа ввели на площади 9742,48 га Березниковского лесничества. В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения уссурийского полиграфа дальше.

Напомним, жука-вредителя обнаружили в Пермском крае в 2022 году. Самым эффективным способом борьбы с полиграфом называют санитарную рубку деревьев, но вырубленные леса обещают восстанавливать.