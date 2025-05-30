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В этом сезоне в городе появится почти 800 мобильных деревьев

На улицах города в этом сезоне разместят 792 кашпо с мобильным озеленением. В кадках будут туи, ивы, ели, боярышник, яблони.

Эдуард Соснин/Telegram

Кашпо с деревьями и кустарниками уже украшают улицу Ленина, Советскую, 22, где располагается управление по экологии и природопользованию, а также территорию около УДС «Молот». По словам главы города Эдуарда Соснина, в этом году дополнительно закупят еще 316 кашпо: 86 из них установят на шоссе Космонавтов.

Впервые мобильное (оно же контейнерное) озеленение появилось на улицах Перми в 2022 году. Тогда в качестве эксперимента установили 12 кадок с деревьями и кустарниками. Через год их число выросло до 107, а в 2024-м — почти до 700.

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