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«Копился годами»: свалки мусора на склонах долин малых рек пообещали убрать

В Перми убирают мусор на территориях, прилегающих к долинам малых рек. Особенно его много возле Красных Казарм в экопарке Егошихи и у центрального рынка в экопарке Данилиха.

Городское зеленое строительство/ВКонтакте

По словам начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, свалки мусора на склонах долин копились годами. Муниципальный контракт на уборку уже заключен, ее проводят вдоль экотроп и склонов. «Подрядчик приступил к работам. Мусора там много, но в течение мая-июня планируем привести их в порядок», — пояснил Дмитрий Андреев.

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