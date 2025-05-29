«Копился годами»: свалки мусора на склонах долин малых рек пообещали убрать

По словам начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, свалки мусора на склонах долин копились годами. Муниципальный контракт на уборку уже заключен, ее проводят вдоль экотроп и склонов. «Подрядчик приступил к работам. Мусора там много, но в течение мая-июня планируем привести их в порядок», — пояснил Дмитрий Андреев.