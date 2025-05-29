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На эспланаде в июне пройдет экофест «Природа города»: рассказываем, что в программе

На эспланаде, на площади перед Театром-Театром, 6 и 7 июня пройдет экологический фестиваль «Природа города». Событие призвано объединить горожан для защиты окружающей среды через осознанное потребление и интерактивный досуг.

Влад Нелюбин

Программа экофеста будет включать мастер-классы на интерактивных площадках, эколаборатории и познавательные лекции, выступления фолк-группы «Варья», а также экскурсии по малым рекам, выезды экодобровольцев и квесты для детей и взрослых. 

В рамках «Природы города» на площадке Дома молодежи пройдет экологический форум «Молодо-зелено», направленный на повышение экологической грамотности жителей Перми и Пермского края, развитие интереса к исследованию природы и продвижение экологических профессий.

Традиционно планируется проведение акции «Экодоброволец»: активисты будут прибирать природные территории, высаживать растения, устанавливать домики для птиц и насекомых, помогать приютам для животных и многое другое.

С 1 по 5 июня пройдут предпрограммы экологического фестиваля. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что они включают в себя орнитологические экскурсии, семейные квесты, велопрогулки, научные мастер-классы и молодежные инициативы, направленные на сохранение природного наследия.

Кстати! В этой статье мы рассказывали об экопривычках пермяков: от известного дизайнера до бизнесвумен.

Информационный обзор редакции. 6+

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