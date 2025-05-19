На крыше визит-центра установили солнечную батарею

На крыше визит-центра установили солнечные панели. Там же планируют смонтировать генератор, преобразующий кинетическую энергию ветра в электрическую, а также насос типа «воздух-воздух», позволяющий использовать тепловую энергию окружающего воздуха для отопления и охлаждения зданий.

В визит-центре появится экспозиция, состоящая из трех разделов: «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю», «Первогород и слои времени». В интерактивных модулях экспозиции представят темы, связанные с археологическими стоянками и основанием Перми, геоморфологическим строением речных долин. В образовательных и рекреационных пространствах визит-центра будут проводить экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и мероприятия общественных инициатив.

Информационный обзор редакции.