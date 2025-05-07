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В сквере Победителей высадили более 50 деревьев и кустарников

В сквере Победителей в Перми высадили более 50 крупномерных деревьев и кустарников. Среди них — ивы памяти Бажова и сирени венгерские.

Сергей Петровых

Посадка деревьев проходила в рамках ежегодной акции «Сад памяти». «Идея мероприятия в том, чтобы высадить по стране 27 миллионов саженцев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны», — поделился глава города Эдуард Соснин. В прошлом году в рамках «Сада памяти» в парке имени Свердлова посадили 25 саженцев яблони.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми в 2025 году планируют высадить около 24 тыс. деревьев и кустарников и более миллиона цветов.

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