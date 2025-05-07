В экопарке на Егошихе оборудовали еще один спуск

В «Городском зеленом строительстве рассказали, что новый вход к экопарку построили со стороны Северной дамбы — это сделает его посещение более удобным и безопасным.

В середине мая рабочие начнут строить подход к визит-центру и выходу на прогулочный маршрут. Он будет брусчатым.

Информационный обзор редакции.