В экопарке на Егошихе оборудовали еще один спуск

В экопарке долины реки Егошиха оборудовали дополнительный спуск. Это третий вход на территорию, прилегающую к Разгуляю, первые два расположены у старого трамвайного моста и у 2-Разгуляйской, 23.
В «Городском зеленом строительстве рассказали, что новый вход к экопарку построили со стороны Северной дамбы — это сделает его посещение более удобным и безопасным.
В середине мая рабочие начнут строить подход к визит-центру и выходу на прогулочный маршрут. Он будет брусчатым.
Информационный обзор редакции.
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