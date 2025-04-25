В Перми собираются провести «Концерт для жаб»

Акция поддержки включает «Концерт для жаб», в музыкальной программе которого заявлены выступления Алены Даниловой и других пермских музыкантов, а также экскурсию вдоль малой Егошихи от Надежды Баглей и лекцию об особенностях серых жаб от Анастасии Стэфы.

Волонтеры намерены в этот же день продолжить спасать жаб у «Биомеда» и помогать им перебраться к озеру. Мы рассказывали о том, что во время сезонной миграции жабы гибнут под колесами машин. На пути к озеру стоит бетонный забор, в котором мало лазов.

Недавно мы рассказывали о новом арт-объекте арт-группы «Злые»: он появился на реке Стикс.

Информационный обзор редакции. 16+