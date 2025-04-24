В этом году в городе высадят более 24 тысяч деревьев и кустарников

В этом году в Перми планируют высадить более 24 тыс. деревьев и кустарников. По данным пресс-службы городской администрации, на улице Академика Веденеева должно появиться более 150 яблонь, а на Уинской — почти 300 саженцев дерна. Озеленение коснется и «гостевого маршрута», который проходит от аэропорта до центра города. Исключением станет участок шоссе Космонавтов, где сейчас проходит реконструкция. Проект предполагает также обрезку и уборку старовозрастных и аварийных деревьев. Также в планах лесопатологические обследования на участках Черняевского участкового лесничества, в том числе со стороны шоссе Космонавтов. В пресс-службе администрации объясняют: так можно оценить текущее состояние лесной территории и определить необходимые меры для его сохранения и восстановления.

В Перми продолжится и мобильное озеленение. На улицах города появится 780 кашпо. «Планируем закупить в этом году еще 316 кашпо, из которых 86 будет установлено на шоссе Космонавтов. В них высадят хвойные растения — туи, сосны, ели и можжевельники, лиственные деревья — ивы, яблони, рябины, боярышники, клены Гиннала, тополя и березы, а также декоративные кустарники — дерен, пузыреплодник и спирею», — поделился глава города Эдуард Соснин.