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У «Биомеда» организовали «жабьи» патрули: общественники ловят и спасают земноводных

В Перми началась сезонная миграция жаб. В связи с этим экологические общественники и активисты стали организовывать специальные патрули, чтобы спасать земноводных, пока их не раздавили проезжающие мимо машины.

Надежда Баглей/ВКонтакте
Надежда Баглей/ВКонтакте

Жабы из леса пытаются добраться до Жабьего озера на реке Егошиха, но на их пути стоит бетонный забор предприятия «Биомед». В нем есть несколько щелей. Но, по словам экоактивистки Надежды Баглей, пока жабы находят лазы, их успевают раздавить на дороге и на парковке у входа на экотропу Липовая гора. У места миграции жаб стоит соответствующий знак, но его не замечают.

Активисты организовывают дежурство у «Биомеда» и вылавливают жаб. Сейчас они пытаются договориться с представителями предприятия, чтобы те забирали собранных земноводных и отпускали их в озеро.

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