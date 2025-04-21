У «Биомеда» организовали «жабьи» патрули: общественники ловят и спасают земноводных

Жабы из леса пытаются добраться до Жабьего озера на реке Егошиха, но на их пути стоит бетонный забор предприятия «Биомед». В нем есть несколько щелей. Но, по словам экоактивистки Надежды Баглей, пока жабы находят лазы, их успевают раздавить на дороге и на парковке у входа на экотропу Липовая гора. У места миграции жаб стоит соответствующий знак, но его не замечают.

Активисты организовывают дежурство у «Биомеда» и вылавливают жаб. Сейчас они пытаются договориться с представителями предприятия, чтобы те забирали собранных земноводных и отпускали их в озеро.