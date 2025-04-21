У «Биомеда» организовали «жабьи» патрули: общественники ловят и спасают земноводных

В Перми началась сезонная миграция жаб. В связи с этим экологические общественники и активисты стали организовывать специальные патрули, чтобы спасать земноводных, пока их не раздавили проезжающие мимо машины.
Жабы из леса пытаются добраться до Жабьего озера на реке Егошиха, но на их пути стоит бетонный забор предприятия «Биомед». В нем есть несколько щелей. Но, по словам экоактивистки Надежды Баглей, пока жабы находят лазы, их успевают раздавить на дороге и на парковке у входа на экотропу Липовая гора. У места миграции жаб стоит соответствующий знак, но его не замечают.
Активисты организовывают дежурство у «Биомеда» и вылавливают жаб. Сейчас они пытаются договориться с представителями предприятия, чтобы те забирали собранных земноводных и отпускали их в озеро.
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