На реке Данилиха установили плавучий домик для уток

Новый домик для уток — часть обустройства Серебрянского парка, которое проходит в рамках проекта «Зеленое кольцо». В пресс-службе городской администрации объяснили: несмотря на то, что утки не живут в домиках, это сооружение выполняет важную функцию — безопасное место для отдыха на воде. Также в районе Утиного моста появилась смотровая площадка, сейчас проходит планировка участка у визит-центра, там намерены построить детскую площадку, а также места для ворк-аута и отдыха.

В парке у Центрального рынка рабочие монтируют металлокаркас будущей пешеходной тропы, укладывают деревянный настил и продолжают строить площадки для выгула собак.