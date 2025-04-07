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На реке Данилиха установили плавучий домик для уток

На реке Данилиха в Перми установили плавучий домик для уток. Он появился около Утиного моста, который связывает микрорайоны Плоский и Краснова.

МКУ «ГорЗеленСтрой»
МКУ «ГорЗеленСтрой»

Новый домик для уток — часть обустройства Серебрянского парка, которое проходит в рамках проекта «Зеленое кольцо». В пресс-службе городской администрации объяснили: несмотря на то, что утки не живут в домиках, это сооружение выполняет важную функцию — безопасное место для отдыха на воде. Также в районе Утиного моста появилась смотровая площадка, сейчас проходит планировка участка у визит-центра, там намерены построить детскую площадку, а также места для ворк-аута и отдыха.

В парке у Центрального рынка рабочие монтируют металлокаркас будущей пешеходной тропы, укладывают деревянный настил и продолжают строить площадки для выгула собак.

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