18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Воду в малых реках будут проверять на 16 показателей

В 2025 году будут проверять качество воды в восьми малых реках Перми. Это ежегодное мероприятие, которое показывает, насколько они загрязнены и можно ли использовать воду из них для питья и рыболовства.

Шесть раз в год будут отбирать пробы в реках Данилиха (исток и устье), Егошиха (исток и устье), Ива (исток и устье), Мулянка (устье). Летом будут проверять качество воды в Малой Язовой, Гайве, Пыже и Брюханихе.

В пресс-службе администрации объяснили, что воду в малых реках Перми будут исследовать на 16 показателей: растворенный кислород, азот аммония, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, медь, цинк, нефтепродукты и другие.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: