Воду в малых реках будут проверять на 16 показателей

Шесть раз в год будут отбирать пробы в реках Данилиха (исток и устье), Егошиха (исток и устье), Ива (исток и устье), Мулянка (устье). Летом будут проверять качество воды в Малой Язовой, Гайве, Пыже и Брюханихе.

В пресс-службе администрации объяснили, что воду в малых реках Перми будут исследовать на 16 показателей: растворенный кислород, азот аммония, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, медь, цинк, нефтепродукты и другие.