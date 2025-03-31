На трех перекрестках будут замерять качество воздуха и количество транспорта

Проверять качество воздуха в Перми нужно на перекрестках улиц Петропавловской и Попова, Паркового проспекта и ул. Зои Космодемьянской, Островского и Революции. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что будут замерять концентрации монооксида углерода, суммарное содержание оксидов азота, углеводородов, сажи, диоксид серы, формальдегида, бенз(а)пирена.

Также специалисты, которые займутся интеллектуальным мониторингом воздуха, должны будут классифицировать транспортный поток, подсчитывать количество проезжающих транспортных средств за 20 минут. Ежемесячные отчеты должны готовить каждый месяц. На эти цели из бюджета города планируют выделить 934,2 тыс. рублей.