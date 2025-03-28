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Работы по строительству экотропы в Каменном городе должны завершить весной

Строительство экологической тропы в Каменном городе должны закончить весной 2025 года. Когда наступит благоприятная погода, подрядчик завершит работы по выравниванию конструкций после схода снежного покрова.

Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте

Строительство экотропы в Каменном городе прошло техническую приемку, сообщает издание «Читай текст». Работы должны были закончить к началу декабря 2024 года. Но подрядчик не успел закончить благоустройство в срок.

Напомним, в природном парке появятся места отдыха: в частности, площадки перед объектом «Каменный город» (рядом будет информация о фильмах, снятых на этом месте) и на территории скального массива.

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