Известно, когда из зимней спячки проснется жук-полиграф

Выход жука-полиграфа из спячки в Пермском крае ожидают в середине мая. По данным министерства природы, на данный момент повреждены деревья на 23 территориях в 43 муниципалитетах. Больше всего их в границах Добрянского и Пермского районов.

Самым эффективным способом борьбы с жуком-полиграфом специалисты называют санитарные рубки. Ранее мы рассказывали, что на месте пихт планируют посадить ели и сосны.