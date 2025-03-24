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Известно, когда из зимней спячки проснется жук-полиграф

Стало известно, когда в Пермском крае из зимней спячки проснется уссурийский полиграф. Ученый, доцент ПГАТУ Александр Романов объяснил, что появления вредителя не стоит ждать, пока температура воздуха в лесу ниже 0˚С. Его слова цитирует РБК-Пермь. 

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Выход жука-полиграфа из спячки в Пермском крае ожидают в середине мая. По данным министерства природы, на данный момент повреждены деревья на 23 территориях в 43 муниципалитетах. Больше всего их в границах Добрянского и Пермского районов. 

Самым эффективным способом борьбы с жуком-полиграфом специалисты называют санитарные рубки. Ранее мы рассказывали, что на месте пихт планируют посадить ели и сосны.

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