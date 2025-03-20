Общую готовность экопарков долины реки Данилиха оценили на 80%

По словам главы города Эдуарда Соснина, сейчас в Серебрянском парке вдоль улиц Уфимской, Серебрянского проезда и Моторостроителей появилась велопешеходная улица с лавочками и урнами. Параллельно строится визит-центр — рабочие закончили погружение свай и монтаж металлокаркаса, и обшивают здание. В парке у Центрального рынка монтируют металлокаркас будущей тропы и спуск в долину реки Данилихи. Все работы в экопарках долины реки Данилиха планируют закончить летом 2025 года.

Вместе с тем экопарк долины реки Егошиха готов на 98%. Сейчас подрядная организация занимается устройством дождевых садов, навигации на маршрутах, малых архитектурных форм.