18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Общую готовность экопарков долины реки Данилиха оценили на 80%

Благоустройство всех экопарков в долине реки Данилихи готово на 80%. Их будет три — Серебрянский парк, сквер Каменских и парк у Центрального рынка.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

По словам главы города Эдуарда Соснина, сейчас в Серебрянском парке вдоль улиц Уфимской, Серебрянского проезда и Моторостроителей появилась велопешеходная улица с лавочками и урнами. Параллельно строится визит-центр — рабочие закончили погружение свай и монтаж металлокаркаса, и обшивают здание. В парке у Центрального рынка монтируют металлокаркас будущей тропы и спуск в долину реки Данилихи. Все работы в экопарках долины реки Данилиха планируют закончить летом 2025 года.

Вместе с тем экопарк долины реки Егошиха готов на 98%. Сейчас подрядная организация занимается устройством дождевых садов, навигации на маршрутах, малых архитектурных форм.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: