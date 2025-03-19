Для мобильного озеленения собираются использовать дикоросы

Авторы проекта «Дикоросы в городе» вместе с представителями «Городского зеленого строительства» предложат установить мобильные контейнеры с дикоросами на улице Крупской. Планируется, что растения появятся также у школ, детских садов и в долинах малых рек.

«В Саду Соловьев Медоносные поляны отлично зарекомендовали себя, привлекают разнообразных опылителей — бабочек, пчел и шмелей — и увеличивают биоразнообразие долины речки Уинки», — рассказывает экоактивист Надежда Баглей.

Кадки с мобильным озеленением стали устанавливать на улицах Перми в 2022 году. Обычно это туи, ивы, боярышник, рябина и яблоня, цветочно-декоративные композиции типа дерна, можжевельника, волоснеца, вейника.