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Для мобильного озеленения собираются использовать дикоросы

Для мобильного озеленения в Перми собираются использовать дикоросы — некультивируемые растения. Сейчас их выращивают в Юго-камском питомнике.

Городское зеленое строительство/ВКонтакте

Авторы проекта «Дикоросы в городе» вместе с представителями «Городского зеленого строительства» предложат установить мобильные контейнеры с дикоросами на улице Крупской. Планируется, что растения появятся также у школ, детских садов и в долинах малых рек.

«В Саду Соловьев Медоносные поляны отлично зарекомендовали себя, привлекают разнообразных опылителей — бабочек, пчел и шмелей —  и увеличивают биоразнообразие долины речки Уинки», — рассказывает экоактивист Надежда Баглей.

Кадки с мобильным озеленением стали устанавливать на улицах Перми в 2022 году. Обычно это туи, ивы, боярышник, рябина и яблоня, цветочно-декоративные композиции типа дерна, можжевельника, волоснеца, вейника.

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