Метеорологи рассказали о вероятности затопления набережной Перми весной

По данным ГИС-центра ПГНИУ, приток воды в Камское водохранилище может превысить норму впервые с 2020 года, но вряд ли он окажется больше. Поэтому вероятность затопления набережной Перми пока прогнозируется менее 50%.

На реках равнинной части Пермского края половодье ожидается близким к норме по объему стока и уровням воды, в Коми-Пермяцком округе и на западе региона — ниже нормы. Превышение средних показателей возможно на Чусовой, относительно высокое половодье прогнозируется на Вишере, Яйве и Косьве. Но, как отмечают метеорологи, оно будет значительно ниже, чем в рекордном 2020 году. В зоне затопления могут оказаться Яйва и Александровск, при определенных условиях также Тюлькино.

Ученые ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что на развитие половодья влияют не только влагозапасы снега, но и характер снеготаяния, осадки во второй половине апреля и мая, а также потери стока, обусловленные промерзанием почвы и летне-осенним увлажнением.