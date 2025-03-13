На экотропе в Красных казармах появятся спортивные и образовательные площадки

На новой экотропе в долине реки Егошиха, которая проходит в районе Красных казарм, установят качели, лавочки и урны. Как рассказали в пресс-службе администрации города Перми, на этом участке появятся спортивные и образовательные площадки, а также место для тихого отдыха.
А пока на территории экотропы в районе Красных казарм появилось круглосуточное патрулирование. Регулярные обходы проводят сотрудники ЧОПа.
Ранее под охрану взяли парк Каменских в долине реки Данилихи, а также участки от завода Шпагина до Егошихинского некрополя, район Средней дамбы и Черняевский лес.
Комментарии (0)