На экотропе в Красных казармах появятся спортивные и образовательные площадки

На новой экотропе в долине реки Егошиха, которая проходит в районе Красных казарм, установят качели, лавочки и урны. Как рассказали в пресс-службе администрации города Перми, на этом участке появятся спортивные и образовательные площадки, а также место для тихого отдыха.