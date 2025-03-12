В районе утиного моста в Серебрянском парке запустили освещение

В Перми продолжаются работы по благоустройству парков в долине реки Данилиха. Их должны сдать в 2025 году. На одном из участков Серебрянского парка недавно запустили систему освещения.
Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, освещение охватывает район утиного моста, а также новую велопешеходную улицу. Она проходит вдоль кромки долины реки Данилихи, по улицам Уфимская и Моторостроителей, а также Серебрянскому проезду.
В рамках обустройства Серебрянского парка обновляют мостовые переходы на деревянных настилах, обустраивают площадки для детей, спорта и выгула собак, а также строят визит-центр.
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