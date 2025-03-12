В районе утиного моста в Серебрянском парке запустили освещение

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, освещение охватывает район утиного моста, а также новую велопешеходную улицу. Она проходит вдоль кромки долины реки Данилихи, по улицам Уфимская и Моторостроителей, а также Серебрянскому проезду.

В рамках обустройства Серебрянского парка обновляют мостовые переходы на деревянных настилах, обустраивают площадки для детей, спорта и выгула собак, а также строят визит-центр.