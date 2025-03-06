В экопарке у Средней дамбы появились качели

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, ранее урны и скамьи появились на другом участке долины реки Егошиха — от Трамвайного моста до бульвара Гагарина, 24. Параллельно продолжается благоустройство в районе Красных Казарм: там начался монтаж дополнительного ограждения. Его общая длина составит около 150 м.

Обустроенные маршруты в долине реки Егошихи протянулись на 3,7 км. На них установлено освещение, появляются урны и скамьи, а для более спокойного отдыха и сохранности экопарки будут патрулировать.