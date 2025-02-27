В парке Каменских установили 30 видеокамер

В рамках благоустройства долины реки Данилиха уже смонтировали 30 видеокамер в парке Каменских. Это пространство обустроено полностью: появились велопешеходные дорожки, мостовые и лестничные переходы, детские и спортивные площадки, а также освещение. Работы на других участках экопарков в долине реки Данилиха — у Центрального рынка и в Серебрянском парке — закончат в 2025 году.

Вместе с тем в этом году в долине реки Егошиха продолжают обустраивать зоны отдыха: устанавливают урны и скамейки. Параллельно идут работы по возведению визит-центров, в частности, их внутренняя отделка.