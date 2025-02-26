Грачи прилетели? В Пермском крае начнут пересчитывать птиц

Орнитологическое сообщество предложило жителям Пермского края присоединиться к подсчету грачей и сообщать о местах их гнездования, как новых, так и старых.

За последние 40 лет численность грачей на гнездовании сократилась больше чем в 20 раз. Причин, по данным орнитологов, несколько — сокращение площади распаханных земель, резкое уменьшение животноводческих комплексов, вырубка деревьев и интенсивная застройка города.

Кстати! Каждый год Союз охраны птиц России выбирает птицу года, в 2025 году ей стал грач.

Информационный обзор редакции.