Грачи прилетели? В Пермском крае начнут пересчитывать птиц

С 26 февраля в Пермском крае начинается перепись грачей. Это уже ежегодная акция, которая проходит с 2022 года.
Орнитологическое сообщество предложило жителям Пермского края присоединиться к подсчету грачей и сообщать о местах их гнездования, как новых, так и старых.
За последние 40 лет численность грачей на гнездовании сократилась больше чем в 20 раз. Причин, по данным орнитологов, несколько — сокращение площади распаханных земель, резкое уменьшение животноводческих комплексов, вырубка деревьев и интенсивная застройка города.
Кстати! Каждый год Союз охраны птиц России выбирает птицу года, в 2025 году ей стал грач.
Информационный обзор редакции.
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