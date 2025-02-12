В заповеднике «Басеги» впервые за 27 лет обнаружены следы лесного хоря

Свежие следы, нехарактерные для других хищников, были найдены 29 января 2025 года научными сотрудниками заповедника во время учета промысловых зверей между реками Большой Басег и Большая Порожняя. Животное пробежало по заросшей вырубке и поело ягод рябины.

Следы отличались крупным размером, близким к куньему, но своеобразной манерой передвижения: зверек ставил лапы то наискосок, то параллельно, оставляя как парные отпечатки, так и «строчки». Прыжки были короче, чем у куницы, но крупнее, чем у колонка.

Лесной хорь – западный, европейский вид, восточная граница ареала которого проходит по Пермскому Уралу. Зверь предпочитает полуоткрытые ландшафты и избегает густых лесов. В 2013 году тушку погибшего хоря обнаружили в заповеднике «Вишерский», расположенном севернее.