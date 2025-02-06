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Жук-полиграф «захватил» еще более 34 тысячи гектаров лесов в Пермском крае

Уссурийский полиграф распространился в Пермском крае на новых территориях. Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, очаги распространения жука-вредителя выявили в лесных массивах Добрянского лесничества.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Из-за этого на площади 34,5 тыс. га территории Добрянского, а также Закамского лесничеств ввели карантинный фитосанитарный режим. Он направлен на своевременную локализацию очагов заражения жуком.

Самым эффективным способом борьбы с жуком-полиграфом специалисты называют санитарные рубки. Ранее мы рассказывали, что на месте пихт планируют посадить ели и сосны.

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