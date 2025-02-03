Леса, вырубленные из-за полиграфа, будут восстанавливать

Основная лесообразующая порода в регионе — ель, поэтому вместо вырубленных из-за полиграфа пихт будут сажать ее или сосну. Как сообщает «Читай текст» со ссылкой на минприроды, работы по восстановлению проведут в каждом лесном участке после завершения санитарной рубки.

Ранее мы рассказывали, что единственный действенный способ борьбы с полиграфом — это санитарная рубка. Жук-вредитель завелся в лесах Пермского края летом 2022 года. За несколько лет площадь поврежденных участков приближается к 3 тыс. га.