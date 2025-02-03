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Леса, вырубленные из-за полиграфа, будут восстанавливать

В Пермском крае будут восстанавливать участки в лесах, вырубленные из-за заражения уссурийским полиграфом. Но вместе пихт будут сажать другие хвойные деревья.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Основная лесообразующая порода в регионе — ель, поэтому вместо вырубленных из-за полиграфа пихт будут сажать ее или сосну. Как сообщает «Читай текст» со ссылкой на минприроды, работы по восстановлению проведут в каждом лесном участке после завершения санитарной рубки. 

Ранее мы рассказывали, что единственный действенный способ борьбы с полиграфом — это санитарная рубка. Жук-вредитель завелся в лесах Пермского края летом 2022 года. За несколько лет площадь поврежденных участков приближается к 3 тыс. га.

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