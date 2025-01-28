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Известно, сколько уток зимует в городе в этом году

В Пермском крае подсчитали количество водоплавающих и околоводных птиц. В середине января проходила акция «Серая шейка», в которой приняли участие более 180 человек.

Пермское орнитологическое общество/Ирина Хохрякова

Как рассказали в Пермском орнитологическом сообществе, на незамерзающих участках малых рек и ГЭС насчитали 1800 зимующих крякв, а также хохлатую чернеть, орланов-белохвостов, оляпок. Птиц обнаружили в Райском саду, на реках Гусянка, Данилиха, Егошиха, Ива, Уинка.

В Пермском крае, по данным переписи, зарегистрировано более 2,6 тыс. уток. Также были замечены гуменники, лебеди-шипуны, гоголи, чирок-свистунок, большой крохаль, большая поганка, камышница.

Информационный обзор редакции.

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