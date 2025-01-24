На Комсомольском проспекте срубят аварийные деревья

Аварийные деревья обнаружили на бульваре по Комсомольскому проспекту от Монастырской до Пушкина. Во время обследования специалисты управления по экологии выявили 36 аварийных деревьев на улице Петропавловская. Они считаются сухостоями, такие насаждения уже пометили красной краской.

Компенсационные посадки в администрации Перми пообещали провести весной-осенью 2025 года.