В этом году займутся разработкой концепции экотропы в долине реки Ива

Как уточнили в управлении по экологии и природопользованию, в рамках разработки концепции будут рассматривать предложение о строительстве перехода через реку Ива, в частности, между улицей Ивановской и Висимом.

Напомним, сейчас в Перми обустраивают экотропы в долине малых рек Егошиха и Данилиха. В 2025 году планируют оборудовать удобные подходы к визит-центрам, а также дополнительные дорожки и дождевые сады.