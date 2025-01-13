В Перми начали принимать новогодние елки на переработку

Стало известно, куда можно сдать новогодние живые елки в Перми. Деревья отправят на переработку, где из них намерены сделать щепу на компостирование.
Елки планируют принимать в пунктах «Разделяю сердцем» и экодоме до 25 января. Важно, чтобы на новогоднем дереве не было украшений и мишуры. Акция по приему живых елок ежегодная. В 2023 году жители Перми и края сдали на переработку более 200 хвойных деревьев.
Пермский зоопарк также принимал новогодние деревья, но только у предпринимателей. Около 500 елок стали декорациями и элементами обогащения среды обитания в вольерах тигрицы, сов, зайцев, волков, птиц, приматов, мангустов, носух, рысей, барсов, копытных и других животных.
Ранее мы рассказывали о том, куда в Перми можно сдать на переработку картон, батарейки и зубные щетки, а также где принимают ненужную одежду.
Информационный обзор редакции.
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