«Экотакси» в Перми возобновит свою работу

Первые поездки «Экотакси» запланированы на 21 и 22 декабря. Андрей Привалов (кстати, он был победителем «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми 2024») проедет по маршруту вместе в новым куратором. Количество адресов будет ограничено.

Напомним, проект «Экотакси» работал в Перми на протяжении пяти лет. В конце октября 2024 года он закрылся.

Недавно мы делали большой обзор о том, куда в Перми сдать на переработку картон, пластик, батарейки, а также, где принимают ненужную одежду.

Информационный обзор редакции.