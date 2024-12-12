18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

«Экотакси» в Перми возобновит свою работу

Сервис «Экотакси», который занимается вывозом и сортировкой отходов в Перми, вернется к работе. Об этом рассказал создатель проекта Андрей Привалов. Он представил нового куратора Викторию Путину.

Экотакси Пермь/ВКонтакте

Первые поездки «Экотакси» запланированы на 21 и 22 декабря. Андрей Привалов (кстати, он был победителем «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми 2024») проедет по маршруту вместе в новым куратором. Количество адресов будет ограничено.

Напомним, проект «Экотакси» работал в Перми на протяжении пяти лет. В конце октября 2024 года он закрылся.

Недавно мы делали большой обзор о том, куда в Перми сдать на переработку картон, пластик, батарейки, а также, где принимают ненужную одежду.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: