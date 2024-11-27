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Экотропу в Красных Казармах откроют в декабре

Еще одну экотропу в долине реки Егошиха все-таки откроют в декабре. Речь о последнем участке в районе Красных Казарм.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По словам Дмитрия Махонина, там уже закончили работы по созданию пешеходной тропы, смотровых площадок и зон для отдыха. Рабочие смонтировали опоры освещения с видеонаблюдением. Сейчас они занимаются монтажом деревянного настила.

В этом году планируется техническое открытие первого участка экотропы в долине реки Данилиха — в сквере Каменских. Благоустроенные места пообещали регулярно чистить от снега зимой, чтобы они были доступными для прогулок.

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