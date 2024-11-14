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Экология

К проекту «Зеленое кольцо» добавят новые локации

Проект «Зеленое кольцо» Перми расширится, в него добавят еще несколько новых локаций. Сейчас он затрагивает семь мест, среди них — Черняевский лес, долины рек Данилиха и Егошиха. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в 2025 году по новым территориям «Зеленого кольца» должны начать подготовку проектно-сметной документации.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Также в следующем году на уже имеющихся локациях продолжат благоустройство. Работы коснутся создания адаптированных для маломобильных граждан подходов к визит-центрам и дополнительных дорожек, а также строительства дождевых садов.

Основные работы в Черняевском лесу и долине Егошихи уже сделаны в этом году. В микрорайоне Разгуляй тестируют видеонаблюдение, в районе Красных казарм продолжаются сварочные работы по устройству каркаса пешеходной тропы, смотровых площадок и площадок для отдыха и спорта. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, благоустройство долины реки Данилиха (в него входят сквер Каменских, парк у Центрального рынка, Серебрянский парк) должны закончить в 2025 году.

В октябре на нашем сайте выходила фотоподборка, в которой мы исследуем экотропы в долине реки Егошиха.

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