Лишение 5 гектаров Черняевского леса статуса особо охраняемой территории признали незаконным

Участок отдали под застройку одной компании. По мнению представителей думы, он не несет природной ценности. Но общественница наставила, что он — буферная зона между городом и лесом. Его застройка будет вредить всей особо охраняемой природной территории.

Как сообщает «Коммерсант», Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 12 ноября признал недействительным решение городской думы об исключении из состава особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес» участка площадью 5,3 га. «После вынесения решения на оспариваемой территории застройки теперь точно быть не может», — цитирует издание слова Веры Седининой.