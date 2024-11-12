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Экология

К следующему лету в Перми благоустроят территорию «Утиного болота»

Особо охраняемую природную территорию (ОПТ) «Утиное болото», которая находится недалеко от бывшего кинотеатра «Рубин», начали благоустраивать.

Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми

Как рассказали в пресс-службе администрации, на этом месте оборудуют лестничные спуски, установят площадки для выгула и тренировки собак, а также сформируют сеть дорожек и тропинок. На благоустроенной территории появятся лавочки, урны и информационные стенды.

Планируется, что обустроят входные точки к «Утиному болоту». Они будут находиться рядом с близлежащими домами на Магистральной, 86а и Липатова, 22. Работы по благоустройству должны закончить летом 2025 года.

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