К следующему лету в Перми благоустроят территорию «Утиного болота»

Как рассказали в пресс-службе администрации, на этом месте оборудуют лестничные спуски, установят площадки для выгула и тренировки собак, а также сформируют сеть дорожек и тропинок. На благоустроенной территории появятся лавочки, урны и информационные стенды.

Планируется, что обустроят входные точки к «Утиному болоту». Они будут находиться рядом с близлежащими домами на Магистральной, 86а и Липатова, 22. Работы по благоустройству должны закончить летом 2025 года.