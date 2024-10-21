Проект эктропы на камне Ветлан проходит экспертизу

Строительство экотропы на камне Ветлан в природном парке Пермский начнется в 2025 году. Как сообщает «Читай текст», сейчас проектно-сметная документация находится на экспертизе.

Напомним, проект экотропы предполагает строительство лестницы протяженность 3,4 км, входной группой в начале пути и оборудованным местом для отдыха со смотровыми площадками. Работы планировали начать в 2023 году, но их перенесли на 2024-й. Проект экотропы несколько раз отправляли на доработку.

Отметим, что в Каменном городе, который также относится к природному парку Пермский, работы по благоустройству начались. Их должны закончить в декабре 2024 года.