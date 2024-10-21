18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Проект эктропы на камне Ветлан проходит экспертизу

Дирекция ООПТ Пермского края/ВКонтакте

Строительство экотропы на камне Ветлан в природном парке Пермский начнется в 2025 году. Как сообщает «Читай текст», сейчас проектно-сметная документация находится на экспертизе.

Напомним, проект экотропы предполагает строительство лестницы протяженность 3,4 км, входной группой в начале пути и оборудованным местом для отдыха со смотровыми площадками. Работы планировали начать в 2023 году, но их перенесли на 2024-й. Проект экотропы несколько раз отправляли на доработку.

Отметим, что в Каменном городе, который также относится к природному парку Пермский, работы по благоустройству начались. Их должны закончить в декабре 2024 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: