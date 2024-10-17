На реке Чусовой сняли редкое природное явление — «ледяные цветы»

На реке Чусовой в Пермском крае сняли на фото редкое природное явление — «ледяные цветы». В дирекции ООПТ рассказали, что «кустики» кристаллов могут появится только на тонком, свежем слое льда. Тогда возникает большая разница между температурами ледовой поверхности и воздуха.

«Кроме того, нужен абсолютно безветренный день, чтобы на поверхности льда образовался слой, насыщенный влагой. Получается, что вода в реке какое-то время остается еще достаточно теплой, а водяные капли, находящиеся в слое воздуха у поверхности воды, контактируя с холодной воздушной массой, кристаллизуются. Кристаллы хаотично налипают друг на друга — так и формируются ледяные цветы», — объяснили специалисты.

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ говорят, что в этом году ледостав, скорее всего, будет самым ранним за последние 30 лет. Первый лед был в начале недели на северном заливе Очерского пруда, а также на Мотовилихинском пруду. Но оно будет временным, в ближайшие дни он должен будет растаять.