На набережной спилили 14 берез: в мэрии объяснили, зачем

В сквере на набережной Камы спилили 14 берез. Фотографии сложенных деревянных чурок появились в соцсетях. В пресс-службе администрации Перми пояснили, что спил берез был согласован.

В августе 2023 года специалисты провели комиссионное обследование зеленых насаждений в границах сквера на нижней части набережной Камы. Тогда выяснилось, что 14 берез аварийные, пять из них относятся к категории «сухостой» (погибшее дерево, которое стоит на корне — прим. ред.).

В мэрии пообещали, что до конца 2024 года выполнят компенсационные посадки неподалеку от того места, где срубили деревья. Спиленные деревья должен будет вывести подрядчик.