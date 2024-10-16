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На набережной спилили 14 берез: в мэрии объяснили, зачем

Надежда Агишева/Telegram

В сквере на набережной Камы спилили 14 берез. Фотографии сложенных деревянных чурок появились в соцсетях. В пресс-службе администрации Перми пояснили, что спил берез был согласован.

В августе 2023 года специалисты провели комиссионное обследование зеленых насаждений в границах сквера на нижней части набережной Камы. Тогда выяснилось, что 14 берез аварийные, пять из них относятся к категории «сухостой» (погибшее дерево, которое стоит на корне — прим. ред.).

В мэрии пообещали, что до конца 2024 года выполнят компенсационные посадки неподалеку от того места, где срубили деревья. Спиленные деревья должен будет вывести подрядчик.

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