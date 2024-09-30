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Экология

Комиссия по защите особо ценных деревьев появилась в городе

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В Перми появилась специальная комиссия по защите особо ценных деревьев. Ее возглавил начальник управления по экологии администрации Перми Дмитрий Андреев.

Как сообщает издание «Читай Текст», в составе комиссии 11 человек: представители ПГНИУ и ПГАТУ, Горзеленстроя, участники экологических организаций.

Напомним, комиссия должна решить, какие деревья должны быть включены в Реестр особо ценных зеленых насаждений в Перми. Охранный статус будут получать деревья, которые имеют культурную и природную ценность, а также старовозрастные, связанные с городскими легендами, событиями и историческими деятелями.

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