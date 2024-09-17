На борьбу с жуком-полиграфом выделят дополнительные деньги в этом году

Бюджет Пермского края выделит еще 3,6 млн рублей на ликвидацию последствий от жука-полиграфа. Об этом рассказал глава минприроды на заседании заксобрания.

Деньги направят на ликвидацию поврежденных уссурийским полиграфом лесов в Добрянском городском округе. В проекте бюджета на следующие три года также обещают предусмотреть средства на борьбу с жуком-полиграфом.

Напомним, с 1 сентября 2024 года появились изменения в Правилах борьбы с вредными организмами. Теперь они позволяют проводить выборочную или полную санитарную рубку лесов, пострадавших от вредителей.

Площадь территорий, поврежденных жуком-полиграфом в Пермском крае постоянно увеличивается. За время своего «пребывания» в регионе, с 2022 года, он успел повредить более 2,7 тыс. га лесов.