На строительство питомника для растений выделят более 140 миллионов рублей

В Перми будут создавать питомник для растений. В нем должны разместиться административное здание для персонала, ангар для техники, а также котельная и две скважины. На втором этапе должны появиться теплицы, склад удобрений и ядохимикатов, площадка для приготовления почвогрунтов с навесом.

Сейчас городские власти ищут подрядчика, который разработает проектную документацию для нового питомника, а также построит его. На эти цели из бюджета готовы выделить 144 млн рублей. По плану он должен быть готов к концу 2025 года.

Питомник для растений позволяет не закупать саженцы в других регионах, а сразу выращивать такие, которые будут приспособлены к местному климату. Сейчас в Перми действует муниципальный питомник в микрорайоне Архиерейка, ранее на этом месте были поля и свалки. Пока он работает на временной инфраструктуре. Его территорию планируют расширить и построить на ней административный корпус и ангары для техники, удобрений и инвентаря.