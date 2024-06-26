Карантинные зоны по жуку-полиграфу снова увеличились

Карантинная зона по уссурийскому полиграфу в Пермском крае снова выросла. В нее добавили лесные массивы, которые находятся в Пермском муниципальном округе, Лобановском и Юговском территориальных управлениях. По данным пресс-службы краевого Россельхознадзора, их общая площадь составляет 49 тыс. га.

Сейчас в лесах Пермского края общая площадь карантинных зон по уссурийскому полиграфу превышает сейчас 137 тыс. га.

Жук-полиграф появился в регионе в 2022 году. За это время площадь поврежденных вредителем деревьев составила более 2,7 тыс. га. Мы рассказывали подробнее о том, как в Пермском крае борются с уссурийским полиграфом. В том числе власти пытаются внести изменения в лесное законодательство, это поможет вырубать только зараженные жуком деревья.