Нацпарк для сохранения популяции северных оленей планируют создать в регионе

Национальный природный парк «Северный олень» могут создать в Пермском крае. Он будет охватывать пути миграции животного, занесенного в Красную книгу. Его ареал за последние 150 лет сильно сократился, рассказал глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Нацпарк будет располагаться на базе двух ООПТ на северо-западе Прикамья — биологического заказника «Северный олень» и охраняемого ландшафта «Адово озеро», а также границы прилегающие территории Гайнского района. Общая площадь «Северного оленя» составит 147 000 га.