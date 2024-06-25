18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Нацпарк для сохранения популяции северных оленей планируют создать в регионе

Unsplash

Национальный природный парк «Северный олень» могут создать в Пермском крае. Он будет охватывать пути миграции животного, занесенного в Красную книгу. Его ареал за последние 150 лет сильно сократился, рассказал глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Нацпарк будет располагаться на базе двух ООПТ на северо-западе Прикамья — биологического заказника «Северный олень» и охраняемого ландшафта «Адово озеро», а также границы прилегающие территории Гайнского района. Общая площадь «Северного оленя» составит 147 000 га.

Дмитрий Махонин/Telegram

По словам Махонина, создание нацпарка поможет защитить территорию от браконьеров и изменений окружающей среды, которые влияют на сокращение популяции северных оленей. Если минприроды РФ даст положительное решение, новая ООПТ появится в Пермском крае в ближайшие два года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: