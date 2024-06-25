Нацпарк для сохранения популяции северных оленей планируют создать в регионе

Национальный природный парк «Северный олень» могут создать в Пермском крае. Он будет охватывать пути миграции животного, занесенного в Красную книгу. Его ареал за последние 150 лет сильно сократился, рассказал глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Нацпарк будет располагаться на базе двух ООПТ на северо-западе Прикамья — биологического заказника «Северный олень» и охраняемого ландшафта «Адово озеро», а также границы прилегающие территории Гайнского района. Общая площадь «Северного оленя» составит 147 000 га.
По словам Махонина, создание нацпарка поможет защитить территорию от браконьеров и изменений окружающей среды, которые влияют на сокращение популяции северных оленей. Если минприроды РФ даст положительное решение, новая ООПТ появится в Пермском крае в ближайшие два года.
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