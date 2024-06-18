Нелегальные парковки будут превращать в озелененные территории

В Перми разрабатывают концепцию озеленения города до 2030 года. Пока проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Концепция предполагает, что в городе станет больше зеленых зон. В документе указано, что на одного жителя города должно приходиться не менее 10 м2 парков, скверов, бульваров, садов. К 2030 году в Перми планируют создать не менее семи парков с общей площадью 10 га. Также власти намерены несанкционированные парковки превращать в озелененные территории.

К 2025 году планируется подготовить реестр уникальных деревьев, а также устранить дефицит посадочного материала, в том числе благодаря строительству питомника. По данным пресс-службы городской администрации, на 56 га построят административное здание, ангар для техники, теплицы, пруд и всю нужную инфраструктуру. Пока идет проектирование питомника, уже высажено 4 тыс. саженцев, в этом году они появятся в городе.