Ценным деревьям в городе будут присваивать охранный статус

В Перми появится специальная комиссия, которая будет присваивать охранный статус особо ценным зеленым насаждениям. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации, его подписал глава города Эдуард Соснин.

Определены критерии, по которым будет выдаваться охранный статус: дереву больше 70 лет; это редкий вид; связано с городскими легендами, событиями и историческими деятелями; растет в знаковом месте города и считается его украшением.

Заявки на присвоение охранного статуса будут принимать от жителей или общественных организаций. Будут учитываться зеленые насаждения как на муниципальной земле, так на участках, где не разграничена государственная собственность. В состав комиссии войдут специалисты органов администрации города, муниципальных учреждений, представителей науки, общественных организаций.