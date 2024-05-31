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Экология

В Черняевском лесу появились аппараты с кормом для белок и уток

Пресс-служба администрации Перми

В Черняевском лесу стали устанавливать аппараты для кормления белок и уток. Как рассказали в пресс-службе администрации города, всего их будет 10.

На данный момент в лесу разместили четыре аппарата с кормом. Они находятся на комплексных местах отдыха «Семейная» и «Золотые Пески», на детской площадке «Паутинка» и на входе в Черняевский лес с улицы Братьев Игнатовых.

В планах установить еще шесть аппаратов на дорожках. На них размещена памятка о том, какой корм полезен для животных, а какой может навредить. Хлеб, жареные и соленые орешки, крекеры и сухарики для птиц и уток противопоказаны. Их можно кормить зернами овса, проса, пшеницы и овсянкой, а также нежареными семенами подсолнечника и тыквы. Корм для уток в аппарате стоит 20 рублей, для белок – 50.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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